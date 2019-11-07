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شاهدوا.. فيفي عبده فنانة مؤثرة وشخصية لافتة تخطف الأنظار بجلسة تصوير لصالح “فوغ” العربية

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fifi abdou vogue

فيفي عبده

خضعت الراقصة والممثلة المصرية ​فيفي عبده​ لجلسة تصوير لا تشبه أياً من الجلسات السابقة وذلك لصالح مجلة فوغ النسخة العربية وظهرت على عدد هذا الشهر منها وذلك كونها فنانة مؤثرة وشخصية لافتة.fifi abdou vogue
فيفي عبده ظهرت بماكياج بسيط والصور بيّنتها على طبيعتها قدر الإمكان حيث يمكننا ملاحظة علامات الزمن الذي تتركه على وجهه والتجاعيد الصغيرة كما تم تصويرها بطريقة أنيقة وكلاسيكية .fifi abdou vogue
وكشفت فيفي عبده في مقابلتها مع المجلة عن جوانب مأساوية لفّتها وأهمها المعاناة التي عاشتها والتي لم يعتد الجمهور على رؤيتها بل اعتمدت الضحكة كي تخفي آلامها وتنقل البهجة والضحكة فقط إلى محبيها.fifi abdou vogue
وفي حديثها للمجلة قالت إن سرّ العلاقة بين فيفي وجمهورها قائم على صدقها في تعاملها معه. إنها تدرك أنها كفيفي عبدو لا تؤثر على الجمهور، إنما تؤمن أنها اكتسبت بتعاملها الحقيقي والمقرب من الناس محبته الخالصة التي لا إكراه فيها.fifi abdou vogue

هي فخورةبمراحل حياتها التي صنعت منها فيفي وهي إن ندمت على شيء فإنها تندم على خمس سنوات رمت في خلالها نفسها بين براثن الحزن واليأس بعيداً عن الرقص وتتمنى أن تعود بها الأيام لتتصرف بطريقة مغايرة. ماذا تتمنى؟ تتمنى دوام الصحة والسترة والعمر المديد، تطلب من الله أن يديم عليها محبة الناس بها كراقصة وكإنسانة لم ترتدي يوماً الأقنعة ولم تتخلى عن طبيعتها، وإلى أن يشاء الله “خمسة مواه” للمحبين، و”خمسة مواه” للمبغضين.fifi abdou vogue
وظهرت فيفي فى الصور بإطلالة مختلفة تمامًا عن شخصيتها وأسلوبها فى التصوير، وبدت أنيقة فى إطلالة كلاسكية بسيطة وبمكياج بسيط، نالت الصور إعجاب العديدن من متابعيها الذين رأوها بصورة مختلفة كما لم يروها من قبل.

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