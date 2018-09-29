شاهدوا قبلات ومغازلات.. مشاهد أثارت الجدل في الدورة الثانية من مهرجان الجونة

انتهت فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي في مساء الخميس 28 سبتمبر، وسيبقى عدد من المشاهد عالقة في الأذهان مرتبطة بهذه الدورة.

شهدت الدورة أمورا نادرة الحدوث أمام الكاميرات في الوطن العربي، مثل قبلة أحمد الفيشاوي لزوجته على السجادة الحمراء أثناء توجهه لحضور العرض الأول لأحدث أفلامه “عيار ناري”.

وبنفس الطريقة، قبلت نجلاء بدر زوجها ولكن أثناء توجههما لحفل الختام.

وفي افتتاح المهرجان، أثار الفنان عادل إمام الجدل بقبلته لإنجي بدر بعدما تغيرت تعابير وجهه بطريقة كوميدية.

وانتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي للممثلة درة والممثل أحمد حاتم، وكان على ما يبدو يغازلها مما أضحكها أثناء التقاط إحدى الصور.





وكان للفنانة يسرا موقفان يتعلقان بالسلام والتحية، فوجودها كان كفيلا ليجذب النجوم لتحيتها.



كانت البداية مع أبو الذي ترك زوجته من أجل التقاط صورة معها، ما تسبب في موقف محرج لزوجته.

والآخر في الختام، أثناء إجراء حوار معها، اقتحم الممثل أوين ويلسن المشهد ليحييها.

يذكر أن فعاليات مهرجان الجونة انتهت في مساء الجمعة 28 سبتمبر الجاري.