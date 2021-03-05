انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق القبلة الأولى لبطلي مسلسل “حادث قلب”، الذي يعرض عبر قناة ((MTV، وهما كارلوس عازار وستيفاني عطالله، حيث حصد على تفاعل كبير بين متابعي هذا العمل، واعتبروا أن المشهد يحمل الكثير من الرومانسية، في حين أكد آخرون أن هذه المشاهد هي التي تضاعف من نسبة المشاهدة.

و ظهر كارلوس عازار وستيفاني عطالله في الفيديو وهما متواجدان في سيارتهما الخاصة لتبادره بالسؤال:” انا شو بالنسبة الك؟ ما في شي حابب تقلي اياه؟ الأمر الذي جعل كارلوس عازار يبدي استغرابه من كلامها من خلال التأكيد على أنه لا بد أنها تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، ما استفز ستيفاني وجعلها تطلب الترجل من السيارة ليحاول كارلوس بعد ذلك تهدئتها والاعتذار بكلامه الرومانسي وتقبيلها.

ويجسد كارلوس عازار في هذا العمل دور “فادي” سائق تاكسي فقير، تجمعه قصة حب بستيفاني عطالله التي بدورها تلعب شخصية “سمر”، تلك الفتاة المنحدرة من عائلة غنية، لتتسارع بعدها أحداث المسلسل، وتشهد مفاجآت غير متوقعة وصادمة تنتظر بطلي العمل الذين سيكتشفان أن ماضياً يجمعهما.

وفي هذا السياق نفسه، فقد أكّد كارلوس عازار في حديث صحفي أن ما جذبه للمشاركة في العمل هو “تركيبته والعناصر المجتمعة من شركة الإنتاج “G8 Productions” والمنتجة المنفذة مي أبي رعد، إلى المخرجة رندة العلم، والنص لوليد زيدان، إضافة إلى مشاركة الممثلة ستيفاني عطالله إلى جانبه في البطولة بخاصة أنه تجمعهما كمياء فنية واضحة”.

وتابع أن التعاون كان مرناً بينهما لأن ستيفاني تعطي من قلبها ما جعل هذه الكيمياء بينهما تمسّ المشاهدين.

وعن أصداء العمل، أشار إلى أن “حادث قلب” يحقق نجاحات كبيرة، ويحصد نسبة مشاهدة عالية، ناهيك عن حديث الناس وكذلك مواقع التواصل الإجتماعي ما يفرح قلبه كثيراً.

تجدر الاشارة، إلى أن مسلسل “حادث قلب” من إنتاج مي أبي رعد، وكتابة وليد زيدان، وإخراج رندا علم، ويشارك فيه كل من علي الخليل كريستين شويري، كارول عبود، داليدا بارود ، جان دكاش، وسام صليبا، يارا فارس وعصام مرعب.