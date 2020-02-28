شاهدوا.. قرار بإلقاء القبض على أصايل صاحبة فيديو “فتاة مكة”

اصدر حاكم مكة في المملكة العربية السعودية قرار بإلقاء القبض على مغنية الراب أصايل او Asayel التي أطلقت فيديو كليب “​فتاة مكة​” على موقع اليوتيوب. اما المشكلة في هذا الفيديو ظهور الفنانة وهي ترتدي الحجاب و تغني في مقهى وحولها راقصين وأطفال ما سبب موجة غضب كبيرة.

ووفق الحساب الرسمي لمنطقة مكة المكرمة أصدر حاكم مكة، الأمير خالد بن فيصل قراراً بالقبض على المسؤولين عن إنتاج الأغنية، التي قيل عنها إنها “تسيء إلى عادات وتقاليد أهل مكة وتتناقض مع هوية وتقاليد سكانها الكرام “، كما أمر الأمير بالتحقيق مع الفريق بشكل بكامل ومعاقبتهم من قبل “السلطات المختصة”.