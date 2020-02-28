الصفحة الرئيسية فن شاهدوا.. قرار بإلقاء القبض على أصايل صاحبة فيديو “فتاة مكة”

شاهدوا.. قرار بإلقاء القبض على أصايل صاحبة فيديو “فتاة مكة”

بواسطة -
1 345
أصايل - بنت مكه

أصايل - بنت مكه

اصدر حاكم مكة في المملكة العربية السعودية قرار بإلقاء القبض على مغنية الراب أصايل او Asayel التي أطلقت فيديو كليب “​فتاة مكة​” على موقع اليوتيوب. اما المشكلة في هذا الفيديو ظهور الفنانة وهي ترتدي الحجاب و تغني في مقهى وحولها راقصين وأطفال ما سبب موجة غضب كبيرة.
ووفق الحساب الرسمي لمنطقة مكة المكرمة أصدر حاكم مكة، الأمير خالد بن فيصل قراراً بالقبض على المسؤولين عن إنتاج الأغنية، التي قيل عنها إنها “تسيء إلى عادات وتقاليد أهل مكة وتتناقض مع هوية وتقاليد سكانها الكرام “، كما أمر الأمير بالتحقيق مع الفريق بشكل بكامل ومعاقبتهم من قبل “السلطات المختصة”.

تعليق واحد

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.