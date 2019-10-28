شاهدوا.. قصة هيا الشعيبي مع عمليات التجميل فنمواضيع مختارة بواسطة نوارة - منذ 57 دقيقة 2019-10-28T21:10:37+00:00 0 55 شارك على تويتر شارك على الفايسبوك لم تفقد هيا الشعيبي وزنها لتصير أحلىتعرفي على أسبابها الحقيقية، وخطوات وصولها للإطلالة التي أبهرت الجمهور لا يوجد تعليقات ماذا تقول أنت؟ الغاء الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.أرفق صورة مع التعليق أنواع الملفات السموحة: jpg, gif, png, الحجم الأقصى: 2ميغابايت. هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.