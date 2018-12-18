شاهدوا.. قصي خولي يقبل ” تحدّي آخر كلمة” وينقله الى باسم ياخور!

أطلق مغني الراب السوري إسماعيل تمر تحدٍّ يُدعى ” تحدّي آخر كلمة” ويقتضي إلقاء بيت شعر وترشيح شخص آخر لإكماله انطلاقًا من الكلمة الأخيرة فيه. وتحدّى الممثل السوري قصي خولي بإكمال بيت الشعر، فيما قبل الأخير وأطلق بيت شعر شاركه مع جمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي.

خولي أكمل التّحدّي مرشّحًا صديقه الممثّل السوري باسم ياخور، الذي قبل بدوره التّحدّي ونشر عبر حسابه على موقع “إنستاغرام” بيت شعر يبدأ بكلمة “حال” التي انتهت بها قصيدة قصي خولي، مرشّحًا من بعده صديقَه الفنان فادي صبيح.

خولي، الذي لفت الى أن الممثل السوري عابد فهد انضمّ أيضًا الى التّحدّي، أشار الى أنه يرغب بإكمال التحدّي ووضع شروطًا منها أن التّحدّي يجب أن يُنشر في فيديو (story) من دون أن يتعدّي 15 ثانية، وأنّ الردّ يجب أن يكون ضمن فترة زمنيّة لا تتعدّى ثلاث ساعات.

من جهته، علّق ياخور على الفيديو، قبل أن يلقي بيت الشعر الخاص به، قائلًا: “الرد على تحدي آخر كلمة لقصي خولي والتحدي موصول لفادي صبيح”، وأضاف: “طبعًا أبو عميد قصي خولي تحداني، وألف بيت شعر، وقفل لي بيه بكلمة (مو حال) وطلب مني اكتب بيت شعر يبدأ بها الكلمة”.

وشارك في تحدّي “آخر كلمة” أيضًا الفنانة جومانا مراد، وألقى كلٌّ من المشاركين بيوت شعر تميّزت بالطرافة وشاركوها مع جمهورهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي.