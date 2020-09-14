شاركت الفنانة الاستعراضية قمر اللبنانية جمهورها عدة صور فاضحة جديدة عبر حسابها الرسمي في انستجرام ظهرت فيها بملابس البحر باللون البنفسجي ولون شعر مماثل كشفت فيها عن الكثير من مفاتنها للجمهور وتعرضت من خلالها لانتقادات عديدة نتيجة ظهورها الاخير .

وعلقت قمر على اطلالتها بالقول:

“لفترة طويلة كنت دور بعيون الكل عالرضا والقبول باي شي او اي قرار اخدو. لكن اكتشفت انو الشخص الوحيد يلي لازم يرضا فيني هو انا. قمر ”

وانقسم الجمهور على اثر الصور الى قسمين فاثنى القسم الأول على اطلالتها الجديدة وتركوا العديد من عبارات الغزل بجمال ورشاقة قوام قمر بينما هاجمها القسم الآخر نتيجة ظهورها الفاضح ودعاها للتستر وعدم تعمد اثارة الجدل واتهمها الجمهور بالمبالغة في عميات التجميل ونحت الخصر للوصول الى الكمال الجسدي متأثرة بنجمة تلفزيون الواثع الامريكي كايلي جينر من عائلة كاردشيان .