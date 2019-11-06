شاهدوا.. قمر في جلسة تصوير صاخبة تكشف عن ملابسها الداخلية

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بإطلالة الفنانة اللبنانية قمر بعدما نشرت صورها في جلسة تصوير صاخبة نشرتها عبر حسابها الخاص.

وظهرت قمر تجلس في الحمام وترتدي الشبك وتوب بيضاء ممزقة كشفت عن ملابسها الداخلية وحملت بيدها قبعة البحار، واعتمدت في إطلالتها تسريحة الشعر الأسود الطويل المموج مع مكياج صارخ سلطت فيه الضوء على أحمر الشفاء باللون الأزرق الداكن.

وعلّقت قمر على الصورة قائلة : “ليس على المكيودة حرج” ما يعني أنها قوية كفاية وتتمتع بثقة في نفسها ولا شيء يحرجها.

واعتبر المتابعون أن قمر ترد من خلال هذه الصور الجريئة على الإتهامات التي طالتها بسبب أزمة ترحيل الفنانة أنجي.