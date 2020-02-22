شاهدوا.. كاتي بيري تتعرض للإغماء أثناء تقديم “أمريكان أيدول”

سادت حالة من القلق والاضطراب داخل استوديو أداء برنامج المواهب الشهير “أمريكان أيدول”، في ولاية أوريغون بعد وقوع حادثة اختناق، مما أدى إلى انهيار نجمة الغناء الأمريكية كاتي بيري، وارتباك زملائها في لجنة التحكيم.

في مقطع فيديو متداول على شبكة الإنترنت من إحدى حلقات “أمريكان أيدول”، كانت المغنية الأمريكية وزملاؤها أعضاء اللجنة يتفحصون في مواهب المتقدمين، واضطر ليونيل ريتشي ولوك برايان إلى إيقاف عروض واختبارات الأداء بسبب تسرب غاز مخيف في الأستوديو.

تقرير مجلة بيبول بحسب المقطع الذي تبلغ مدته 43 ثانية، يُظهر “كاتي” خلال تواجدها في استوديو التصوير وهي تسأل: “هل تشمون رائحة الغاز؟ إنها قوية للغاية”، بينما كان أعضاء اللجنة يجلسون وينتظرون أداء المتسابق التالي.

قال لوك برايان لموظفي البرنامج “رائحة البروبان الثقيلة تملأ المكان”، قبل أن تضيف كاتي “أشعر بصداع”، بعدها، شوهد عدد قليل من رجال الإطفاء وهم يتعاملون مع الوضع.

في الثواني القليلة الأخيرة من المقطع، تقول كاتي: “أنا لست على ما يرام”، قبل أن تسقط على الأرض، ثم سادت حالة من الفوضى في المكان بين كل من طاقم العمل والمتسابقين، حيث بدأت تُسمع صفارات الإنذار في الخلفية، في حين شوهد بعض المتسابقين وهم يتخبطون، ليس لديهم فكرة إلى أين يذهبون أو وماذا يفعلون.

يُشار إلى أن شبكة “ايه بي سي” الأمريكية كانت قد أكدت عودة النجوم كاتي بيري، لوك برايان وليونيل ريتشي، مرة أخرى لمنصة تحكيم البرنامج الشهير من أجل الفصل في المواهب المشاركة، وجاءت هذه التأكيدات عقب حالة من الجدل شككت في تعاقدهم مرة أخرى لتقديم الموسم الجديد في 2020.

وأشارت التقارير إلى أن بيري من المتوقع أن تحصل على مبلغ 25 مليون دولار نظير تعاقدها عن الموسم الواحد، رغم ذلك لن تدخل تعديلات على رواتب بقية الفريق، بل ستظل ثابتة. وفي سياق مختلف، كان ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز قد أعلن اختياره للمغنية الأمريكية كاتي بيري، كسفيرة لجمعيته “صندوق الثقة البريطاني الآسيوي الخيري” لعام 2020.