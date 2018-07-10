شاهدوا .. كايلي جينر تفاجئ الجمهور وتزيل الـ”فيلير” من شفتيها

فاجأت نجمة تلفزيون الواقع ​كايلي جينر​ الجمهور بعد تخلصها نهائياً من مادة الـ”فيلير” في شفتيها.

وكانت جينر نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورتين تجمعها بإحدى صديقاتها، علّقت متابعة متسائلةً :”لماذا تبدو كايلي جينر بنفس ملامحها القديمة”؟



فردّت عليها قائلةً :”لقد تخلصت من الفيلير تماماً”، حيث أحدث جوابها هذا صدمة لدى الكثيرين الذين أعربوا في الوقت نفسه عن إعجابهم بخطوتها الجريئة هذه.

وجاءت هذه الخطوة بعد كشفها عن سبب حقنها شفتيها بالـ”الفيلير” عام 2015، مشيرةً إلى أنها في عمر الخامسة عشر تعرضت لموقف محرج بعد أن علّق شاب على تقبيلها بالقول بأنه لم يكن يتوقع إنها تستطيع التقبيل جيداً بشفتيها الرفعتين مما دفعها إلى تكبيرهما.