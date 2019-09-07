شاهدوا.. كريم عبد العزيز تسبب في كسر رجل أحمد حلمي

تحدث الممثل المصري ​كريم عبد العزيز​ عن الصداقة القوية التي تجمعه بزميله الممثل المصري ​أحمد حلمي​، وروى إحدى المواقف الطريفة التي حصلت بينهما، وأدت إلى تسببه بكسر قدم حلمي.

وقال عبد العزيز أنه قبل بدء عرض مسرحية “حكيم عيون” بيوم واحد، وتشارك فيها مع حلمي العمل، وأثناء مزاحه مع الأخير تسبب في كسر ساقه دون أن يقصد.

وأضاف خلال حواره مع الممثل المصري أمير كرارة في برنامج “سهرانين” على قناة ON E:”فجأة لقيت حلمي قدامي فقولت اهزر معاه، قومت شايله وقعدت ألف بيه لكن اتكعبلت ووقعنا وهو نزل على رجله فاتكسرت، فبقت مصيبة هنعمل ايه.. قام حلمي راح مركب دوره في المسرحية على الجبس وإنه الشخصية مكسورة أصلا.. سبحان الله دغدغ الدنيا ضحك.. ولما خف كمل الرواية بالجبس”.