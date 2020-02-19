شاهدوا كيف أصبحت حفيدة إلهام الفضالة.. وضحكها يشغل المواقع!

أشعلت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها مع حفيدتها ابنة ابنتها منى العتيبي والتي تحمل اسمها.

وجاء هذا بعد نشرها مقطعاً مصوراً لها وهي تلاعب الصغيرة التي لفتت الانظار بضحكها إلا أنها تعمدت إخفاء وجهها.



وحقق المقطع أكثر من 189 ألف مشاهدة في ساعات قليلة جداً. وأرفقته الفنانة بالتعليق: “سوالف لوما مع ماما لوما. عسى ربي يحفظك ويكبر بختك ويبلغني فيك يا رب”.

وانطلقت موجة من التعليقات وأعرب الكثير من المتابعين عن اعجابهم ببراءة الطفلة مشيرين إلى أنها كبرت بشكل واضح.



ويشار إلى أن الفنانة أعلنت في وقت سابق مشاركتها في عرض مسرحية “ريا وسكينة” ضمن فعاليات مهرجان “هلا فبراير” الذي يقام في بلدها.

ونشرت لذلك على الحساب نفسه صورة لها برفقة نظيرتها الممثلة هيا الشعيبي وعلقت: “نطرونا أنا وهيونه في مسرحية عودة ريا وسكينة في هلا فبراير ‏‎ على مسرح الدسمة”.



وتوجهت الأنظار الى الشعيبي حيث لاحظ الجميع أنها خسرت الكثير من وزنها الزائد بعد خضوعها لعملية تكميم معدة وشد لغلوغ.