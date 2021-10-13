ظهرت الفنانة السعودية «وعد» مؤخرًا بإطلالة غير مسبوقة وأبهرت عددًا كبيرًا من المتابعين من خلال صور نشرتها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“.

وأرفقت المطربة السعودية الصور بتعليق كتبت فيه: “لايهمّك أشكال الناس، وسامتهم، لبسهم، نوع ممتلكاتهم، احرص على الابتسامة الصادقة النقية، اللي يغمرك ياها”.

وأثنى عدد كبير من متابعي ومحبي الفنانة «وعد» على جمال إطلالتها وتميزها، كما حصدت تلك الصور آلاف الإعجابات وعشرات التعليقات.

وظهرت وعد مرتدية فستانًا طويلاً ومنتفخًا مع قميص بنقشة المربعات من دون كمين. وبدت في إحدى الصور شبيهة بالفنانة اللبنانية مايا دياب. وهو ما ركزت عليه الكثير من التعليقات.

اسم وعد الحقيقي وعمرها

كشفت الفنانة السعودية وعد لأول مرة، خلال استضافتها في “برنامج تفاعلكم” على “قناة العربية”، أن “وعد” ليس اسمها الحقيقي، الفنانة السعودية قالت إن اسمها الحقيقي هو “حنان”، مشيرة إلى أنها اختارت اسم “وعد” لكونه حلو ومميز، كما أشارت إلى أنها تبلغ من العمر حاليًا 44 عامًا.

الحياة المهنية المطربة وعد السعودية

وشاركت المطربة وعد السعودية في طفولتها بالتمثيل في أول فيلم سينمائي سعودي «موعد مع المجهول» بعام 1981، بدأت في مسيرتها معتمدة على موهبتها الفنية وقدراتها الصوتية التي أشاد بها المتابعون والنقاد.

وتمكّنت المطربة وعد في النهاية من إيصال رسالتها الفنية إلى جمهور الذي أحب صوتها حتى أصبحت واحدة من أبرز الفنانات في دول الخليج العربي تميّزت بإنجازات فنيّة عديدة، وقدّمت عددا من الأغاني بمختلف اللهجات العربية مثل المصرية واللبنانيّة والعراقية والخليجية والمغربية.

ومن أبرز ألبوماتها “جنون” و”وجهة نظر” و”يا أحلاهم”، التي صورت بعض أغانيها على طريقة الفيديو كليب، كما اقتحمت مجال الأزياء والموضة وطرحت مجموعة من الأزياء تحمل اسم “وعد لاين”.

الحياة الأسرية للمطربة وعد السعودية

وتنحدر المطربة وعد السعودية من عائلة فنية كبيرة ، ووالدها الإعلامي بكر يونس الذي يلقب بـ مذيع الملك وشقيقاتها الممثلة سناء بكر يونس والإعلاميات وفاء وفاطمة ودنيا بكر يونس، وتزوجت من شخص لبناني إلا أنها انفصلت عنه بعد إنجاب ابنتهما «حسناء».

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “