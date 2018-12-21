شاهدوا.. كيف أصبح شكل بطل “Home Alone”بعد مرور 28 عاماً على عرضه!!

عاد بطل الفيلم الشهير “​Home Alone​”، ​ماكولي كولكين​، بدور كيفين مكاليستر في إعلان تابع لـ”غوغل”، وذلك بعد 28 عاماً من عرض فيلم للمرة الأولى.



وبحسب موقع “​ديلي ميل​” البريطاني مثّل كولكين في إعلان للمساعد الذكي الإصطناعي الجديد، حيث عاد مرة أخرى إلى منزله بمفرده في عيد الميلاد، وأعاد أبرز المشاهد من الفيلم بمساعدة “غوغل”.



وفي الفيلم الذي عرض للمرة الأولى في عام 1990 ذهب كيفين إلى أبعد الحدود ليعتني بنفسه، في الوقت الذي لم يكن والداه في المنزل، بخاصة عندما تعلق الأمر بصدّ السارقيْن. لكن في عام 2018، أصبحت الأمور أسهل بكثير بالنسبة لكيفين بفضل أجهزته الذكية.