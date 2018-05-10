شاهدوا.. كيف إحتفلت شيرين عبد الوهاب مع زوجها ببراءتها !

بعدما صدر الحكم ببراءة الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ في قضية تصريحات “البلهارسيا”، ها هي عبد الوهاب تحتفل مع زوجها الفنان ​حسام حبيب​ بهذا القرار، على أغنيته “كل ما أغني”.

وفي التفاصيل، نشرت ابنة الفنانة السورية ​أصالة​ “شام” فيديو لشيرين وحسام، على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وظهر الثنائي في الفيديو وهما يرقصان بكامل طاقتهما الإيجابية.

ومن ناحية أخرى، كانت محكمة جنح مستأنف المقطم قد قضت بقبول الاستئناف على حكم حبس الفنانة شيرين عبد الوهاب، 6 أشهر، والكفالة 5 آلاف جنيه، بسبب تصريحاتها عن النيل.