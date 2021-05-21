فاجأت الفنانة جواهر الكويتية متابعيها بظهورها للمرة الأولى بعد إعلان إصابتها بمرض السرطان وبدء رحلة علاجها. ولهذا نشرت عبر حسابها الخاص في “تويتر”، صورة لها وأرفقتها بتغريدة كتبت فيها: “أول صورة بعد غياب كنت متردّدة بس بناتي أقنعوني”.

وتفاعل مع جواهر الكثيرون، ورأوا أنها أصبحت نحيفة إلا أن ملامحها لم تتغير كثيراً متمنّين لها الشفاء العاجل.

يُشار إلى ان الإعلامية الكويتية مي العيدان كانت قد كشفت عن تفاصيل رحلة مواطنتها العلاجية في العاصمة البريطانية، وكتبت على حسابها الخاص في تطبيق “انستغرام”: “لا تنسون الفنانة جواهر الكويتية من الدعاء”. وأضافت:” “فما زالت تتعالج من مرض السرطان في لندن. اللهم بحق هذه الليالي المباركة أن تشفي كل مريض يئن ويتألم وأن تملأ جسده صحة وعافية يا قادر يا مقتدر”.

ويُذكر أن جواهر تحدثت للمرة الأولى عن مرضها منذ أشهر قليلة خلال اتصال هاتفي أُجري معها على شاشة تلفزيون “الكويت”، وذلك إثر إعلان إصابتها به في شهر شباط (فبراير) من العام 2020.