شاهدوا كيف بدت ليلى إسكندر بصورة من دون فوتوشوب!

نشرت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر صورة لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مشيرةً إلى أنها لم تستخدم تقنية الفوتوشوب فيها.

وعلّقت اسكندر على الصورة :”من غير نقطة فوتوشوب، اكره الفوتوشوب صايرة، جدا مبالغ فيه صار مع المصورين والمصورات للاسف هذه الصورة الوحيدة اللي اقتنعت فيها وباينة فيها انا”.

وكانت إعتذرت اسكندر مؤخراً بسبب إرتدائها فستاناً مكشوفاً في أحد الأفراح على أراضي المملكة العربية السعودية. وقدمت ليلى إعتذاراً لجمهورها وطلبت منهم مسامحتها على هذه الإطلالة التي لم تكن مدروسة جيداً.

وأوضحت ليلى ما حدث خلال لقائها في برنامج “طارق شو” الذي يعرض عبر قناة “روتانا خليجية”، وتحدثت عن أنها كانت أنجبت ابنها منذ فترة قليلة وجهزت الفستان خلال هذا الوقت، ولسفرها من مكان الى مكان آخر فقدت بعض الوزن ولم يعد الفستان مناسبا عليها.

ولفتت الإنتباه الى أن حفل الزفاف كان نسائيا ولن يراها أحد فيه، لكن معاونتها نشرت صورة لها وظهر فستانها مكشوفا من منطقة الصدر، وذلك تسبب في انتشار صورها في كل مكان.