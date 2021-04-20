بعد أن قلدت العديد من الشخصيات قررت الممثلة السعودية ​ريم عبد الله​ أن تجسد شخصية مواطنتها ال​إعلام​ية ​لجين عمران​ في الحلقة السابعة من البرنامج الساخر ”ستوديو 21“.

وظهرت ريم نسخة طبق الأصل من لجين من حيث الشكل وطريقة المكياج وتسريحة الشعر، اضافة الى نجاحها الكبير في تقليدها بطريقة كلامها وجلوسها أمام الكاميرا اضافة الى ضحكة لجين التي تتميز بها خلال كلامها.

وتنال ريم اعجاب الجمهور بالبرنامج الذي تقدمه والمحتوى الذي لم يتعود المشاهد العربي كثيرا عليه فحصدت على نسب مشاهدات عالية.





