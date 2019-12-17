شاهدوا كيف تخفت شيماء سيف عن معجبينها بالسعودية!

لم يستطع محبو الفنانة المصرية ​شيماء سيف​ ان يلتقوا بها ويلتقطوا الصور معها بعد مشاركتها في ليالي الرياض الكوميدية الى جانب ممثلي الخليج إبراهيم الخير الله وبشار الجزاف ضمن فعاليات موسم الرياض.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يارب اكتبها لك مشتاق 🙏🙏 A post shared by Shimaa Seif (@shimaaseif) on Dec 15, 2019 at 11:18am PST



فبعد انتهاء العروض حرصت شيماء سيف على أداء مناسك العمرة برفقة زوجها المنتج محمد كارتر، وقال احد المتابعين انها حاولت ان تتخفى عن محبيها عبر ارتدائها النقاب لكي لا يعرفها احد من الذين كانوا موجودين هناك.

وكانت شيماء قد نشرت صورة للكعبة وعلقت عليها بالقول: “اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يارب اكتبها لك مشتاق”، وتفاعل المتابعون مع منشورها، داعين الله أن يتقبل منها صلاتها.