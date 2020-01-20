شاهدوا كيف تم إعلان خطوبة منة عرفة وعلي غزلان رسمياً!

أنهى اليوتيوبر علي غزلان الجدل حول علاقته بالفنانة الشابة منة عرفة وذلك بعد نشره مقطع فيديو على خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الخاص على “إنستغرام” ظهر فيه مع مجموعة من أصدقائه منهم ريم البارودي وعمرو عبد العزيز، الذي أعلن من خلال الفيديو خطوبة غزلان والفنانة الشابة منة عرفة.

وظهر عمرو وهو يقول: “خطب البنت خطب البنت”، ليرد عليه غزلان وبجواره منة عرفة “اتفضحنا”، وهو ما اعتبره رواد السوشيال ميديا تأكيداً لخبر خطوبتهما الذي أشعل مواقع التواصل.

وكانت الفنانة بدرية طلبة قد أعلنت خبر ارتباط منة وعلي بعد تعليق لها على صورة نشرها غزلان مع منة على حسابه بـ”إنستغرام”.

وجاء تعليق بدرية طلبة على الصورة ليكشف حقيقة ارتباط منة عرفة وعلى غزلان، حيث باركت لهما على الخطوبة قائلة: “مبروك”.

يذكر أن منة شاركت في مسرحية “جوازة مرتاحة” والتي قامت ببطولتها الفنانة ريم البارودي وأحمد صفوت، وعرضت في الصيف الماضي في مدينة الغردقة قبل قرار عرضها في القاهرة خلال الفترة القادمة.