بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بمقطع فيديو مع ابنتها دانييلا وتعرّضها للانتقادات بسبب الأخطاء التي وقعت فيها خلال أداء أغنية “بالبنط العريض” للفنان الإماراتي حسين الجسمي،

ردّت زينب على منتقديها بأنها لم تكن تحفظ كلماتها، وقالت: “للمدققين يلي حابين يحفظوا الكلمات عني.. بالنسبة لي ما كنت حافظتها لأن كان تصوير عفوي يعني كنت بقدر أعيد المقطع عادي بكل سهولة بس أنا ما بدي”. وأضافت: “مش ضروري نعلق عكل حرف المهم إن الأغنية أكثر من رائعة وكتير استأنست أنا وبنتي.. بحبكن”.

ونال المقطع المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي إعجاب الآلاف من متابعي زينب، وانهالت عليها التعليقات التي أثنت على صوتها الذي يشبه الى حدّ كبير صوت والدتها. وركزّ البعض على الشبه الكبير بين ملامح الطفلة وملامح جدّتها هيفاء.