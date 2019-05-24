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شاهدوا كيف ردّت إليسا على رأي جورج وسوف بها!

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wassouf elissa

شاهدوا جورج وسوف: لما حدا يخبرني بأمر ما ويخيّرني بين أمرين، أقول "يلا" مثل إليسا

ردّت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ على حديث الفنان ​جورج وسوف​ الذي قال أنها شخصية ناجحة بمجالها، وتمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في الواقع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء حلوله ضيفا في برنامج “عايشة شو” وقال إنه كان معجباً بصوتها وهي تقدم أغنيات الراحلة وردة وأم كلثوم.

ولفت إلى أنها لو لم تكن ناجحة بالفعل لما حققت كل ما وصلت إليه الآن، وتمنى لها التوفيق في مشوراها الفني.

وكتبت إليسا عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: “شكرا على كلامك وعلى ذوقك، والله يخليك بصحتك بالنجاح اللي بيلبقبك”.

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