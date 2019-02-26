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شاهدوا كيف ردّ محمد رمضان على انتصار بعد اعتبارها انه ليس “النمبر وان”!

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محمد رمضان- انتصار

اثارت الممثلة انتصار جدلا كبيرا بعد حديثها عن الممثل محمد رمضان بأنه ليس هو “النمبر وان”، وذلك في احدى اللقاءات التلفزيونية، مشيرة الى ان الممثل عادل إمام وأحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز هم “النمبر وان”.

وردّ عليها رمضان بنشره مقطع فيديو لها وهي ترقص مع ابنائها على انغام اغنيته “مافيا” عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليه قائلا: “الممثلة الجميلة انتصار وأبنائها الجمال ربنا يحفظهم لها”.

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