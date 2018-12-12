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شاهدوا كيف رقصت يسرا وليلى علوي وبشرى على “3 دقات”؟

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yousra laila eloui

ظهرت الفنانة المصرية يسرا في مقطع فيديو أذاعه برنامج trending، ترقص فيه مع نظيرتيها ومواطنتيها ليلى علوي وبشرى على أنغام أغنية “3 دقات”، في وجود الفنان المصري باسم سمرة.

وسافرت يسرا إلى المغرب لتكريمها من مهرجان مراكش، حيث يعرض لها فيلم “إسكندرية كمان وكمان” من إخراج يوسف شاهين، وفوجئت بوجود ليلى علوي وبشرى وباسم سمرة في المهرجان يشاركونها سعادتها بتكريمها.

يذكر أن أغنية “3 دقات” قدمتها يسرا في الدورة الأولى لمهرجان الجونة الدولي بمشاركة المطرب أبو، وظهر فيها عدد كبير من الفنانين كنوع من المشاركة منهم ليسرا.

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