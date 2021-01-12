نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” رسالة بعثت بها زوجة المطرب العراقي علي يوسف الأولى إليه إثر انتشار خبر زواجه من الفنانة هند البلوشي، وأكدت من خلال الرسالة أن ما يحكى عن هذا الزواج مجرد مسلسل جديد، حيث كتبت: “حبيبي أبو بيتي يديمك إلنا، مبروك على المسلسل الجديد”.

واثار هذا موجة من الجدل في أوساط المتابعين الذين تساءلوا عن مدى صحة الزواج فيما ذكّر بعضهم بأن هند أكدت حدوثه.وتعليقاً كتبت العيدان: “زوجة علي يوسف الأولى أم بنته مصرّة الى هذه اللحظة أن موضوعه مع هند البلوشي مسلسل”. وهذا ما دفع الأخيرة إلى الرد من خلال لقاء أُجري معها ضمن حلقة من برنامج “ET بالعربي”، وقالت فيه إن علي لم يعلن زواجهما لأنه ينتظر الوقت المناسب لذلك.

وأضافت أنها لم تكن تعرف أنه متزوج، وقد علِمت بذلك في وقت متأخر. ورأت أن لا بيت يخلو من المشاكل، وفي إمكانه الزواج من أربع نساء شرعاً وأنه سيعدل بين زوجاته.

كما تحدثت في اللقاء عن ولديها من زوجها السابق لافتةً إلى أنها أعلمتهما بزواجها ووعدت ابنتها بأنها ستنجب لها أختاً. وأوضحت أنها لم تسرّب الخبر الى الصحافة وأردات تحضير مفاجأة.

وكشفت أن لقاءها الأول بزوجها كان خلال مقابلة أجرتها معه في شهر رمضان الماضي، مع الإشارة إلى أن طباعهما مختلفة وأنهما لا يختلفان رغم هذا إلا نادراً.