شاهدوا كيف كانت حلا الترك في أشهرها الأولى… هل تشبه أختها غزل؟

نشر المنتج محمد الترك على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة مركبة جمعت أولاده الأربعة حلا وحمودي وعبدالله وغزل.

وظهر فيها كل من الأولاد عندما كان لا يزال في أشهره الأولى. وركزت التعليقات على المقارنة بين شكل حلا القديم والحالي وبين شكلها وشكل شقيقتها غزل في المرحلة العمرية نفسها.

وأثارت الصورة الجدل في أوساط المتابعين حيث اختلفت الآراء وتنوعت بين من رأوا أن الشبه كبير ومن اعتبروا ان العكس هو الصحيح.

وأرفقها الترك بالتعليق: “أغلى ما أملك”، محققاً عدداً كبيراً من علامات الإعجاب. ويأتي هذا بعد قرار الفنانة الشابة العودة الى الاقامة معه ومع الفنانة المغربية دينا بطمة.

ويشار إلى أن والدة حلا، منى السابر، لم تصدر اي تعليق على قرار ابنتها حتى الآن. واكتفت مؤخراً بنشر فيديو للأخيرة عبر خاصية “ستوري” على حسابها على “إنستغرام” روجت من خلاله لمجموعة المستحضرات الخاصة بها.