شاهدوا.. كيف كانت دانا جبر قبل عمليات التجميل ‎

تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي صوراً للممثلة السورية دانا جبر أشاروا فيها إلى عمليات التجميل التي خضعت لها، حيث نشروا صوراً قبل هذه العمليات وبعدها ولاحظ الكثير منهم عن التغير الكبير والواضح في شكلها.

ويأتي تداول هذه الصور لجبر رداً على تصريحها مؤخراً عن أن جمالها ظلمها حيث قالت أن جمالها ظلمها في بداية مسيرتها الفنية، لكن مع تقديمها أدواراً مختلفة ومتنوعة، ترسخت لدى المخرجين فكرة أنها صاحبة موهبة كبيرة، وأن الجمال عنصر مكمّل ولكنّه ليس الأمر الأساس بالنسبة إلى حياتها الفنية.

وقالت :”الجمال نعمة من ربّ العالمين، ولكنّه يتحوّل إلى نقمة إن تمّ الاعتماد عليه وحيداً بعيداً عن الموهبة”.

وكانت جبر قد شاركت في خمسة أعمال هذا الموسم هي “حركات بنات” و”أثر الفرشة” و”ورد أحمر” و”غفوة القلوب” و”عن الهوى والجوى”، بينما اعتذرت عن “الجوكر” و”الحرملك”.