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شاهدوا كيف كانت ردة فعل هيفا وهبي بعد مطالبة الحضور بإعادة هذه الاغنية خلال حفلها !

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شاهدوا كيف كانت ردة فعل هيفا وهبي بعد مطالبة الحضور بإعادة هذه الاغنية خلال حفلها !

أحيت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ سهرة غنائية ليلة أمس في مصر وتوافد عدد كبير من الناس لمشاهدة فنانتهم المفضلة تقدم اجمل اللوحات الغنائية والاستعراضية.
وخلال برنامجها الغنائي، غنت هيفا اغنبيتها “توتة” التي عرفت نجاحاً كبيراً منذ ان طرحتها وما لبثت ان انهت الاغنية حتى بدأ الحضور يصرخ ويطالبها بإعادة الاغنية مرة ثانية وهو دليل نجاح لهيفا ولأغنياتها.

ويأتي هذا الفيديو كصفعة قوية لكل الذين يقولون ان الناس يذهبون لمشاهدتها فقط لا لسماعها ليتضح لهؤلاء الحاقدين ان الجمهور العربي يحب اغنياتها على قدر ما يحب حضورها.

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