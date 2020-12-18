إنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم، ظهرت فيه الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​، وهي تؤدي أغنية ضمن فئة الأغنية الشعبية اللبنانية، خلال مشاركتها “ستوديو الفن”.

ورغم عدم وضوح المقطع، علّق المتابعون من خلال بعض الحسابات، التي أعادت نشره، على شكل ميريام، ورأوا أنها تغيّرت إلى حد ما، وأصبحت أكثر نحافةً.



وكانت ميريام قد فاجأت متابعيها خلال الفترة الماضية، حين نشرت عبر صفحتها الخاصة مقطع فيديو قصيراً لطفلها الثاني “دايف”، في أول ظهور له وخطف الطفل الأنظار بجماله، وأبدى الكثيرون إستغرابهم لذلك، خصوصاً أن ميريام أصرّت في السابق على إخفاء وجه إبنها الأكبر “جايدن”.