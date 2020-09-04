إستعادت الممثلة المصرية ​نبيلة عبيد​ ذكريات مشاركتها في فيلم “الوحل”، الذي عرض في العام 1987، الى جانب ​نور الشريف​، ​كمال الشناوي​، ​رجاء الجداوي​، مجدي وهبة.

ونشرت نبيلة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لمشهد لها من الفيلم، وعلّقت: “قصة الاديب فتحي أبو الفضل، سيناريو و حوار مصطفى محرم، اخراج على عبد الخالق، اللي ماشافش الفيلم ده لازم يشوفه”.

وكانت نبيلة قد لفتت الأنظار قبل أيام، من خلال رقصها على أغنية “خليني”، للفنان لطيفة التونسية، التي بدورها عبّرت في تصريح خاصة لموقع “الفن” عن فرحتها الكبيرة، حينما رأت نبيلة عبيد ترقص على أغنيتها.



