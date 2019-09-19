الصفحة الرئيسية فن شاهدوا كيف كانت نشوى مصطفى في سن الـ18.. نحافتها ستدهشكم!

شاهدوا كيف كانت نشوى مصطفى في سن الـ18.. نحافتها ستدهشكم!

بواسطة -
0 65
nashwa moustafa y

فاجأت الممثلة المصرية نشوى مصطفى متابعي حسابها على “إنستغرام” بنشر صورة قديمة لها. وأشارت من خلال التعليق عليها إلى أنها كانت في الـ18 من عمرها.

وكتبت: “الصورة دي كان عندي18 سنة، ياه على السنين اللي بتجري”. وحققت من خلالها في ساعات قليلة جداً أكثر من 17 ألف إعجاب.

وأكثر ما لفت الأنظار هي نحافتها في تلك المرحلة، علماً أن معظم المتابعين رأوا أن ملامح وجهها لم تتغير كثيراً.

ويشار إلى أن الفنانة أشعلت المواقع في وقت سابق، بعد انتشار مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تغني لابنها في حفل زفافه.

كما تناقل الناشطون فيديو آخر لها وهي تحذر زوج ابنتها مريم من أنه سوف يتعب كثيراً مع الأخيرة لأنها لا تجيد القيام بأي أمر سوى فتح علب التونة وغيرها من الأعمال المنزلية البسيطة.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.