شاهدوا كيف كان اللقاء بين فارس كرم وكارول سماحة في مطار القاهرة!

شارك الفنان فارس كرم متابعيه مقطع صوتي سجله خلال لقائه بالصدفة مع الفنانة كارول سماحة في مطار بيروت.
وعلق كرم على هذا الفيديو الذي نشره على إحدى صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: “كوكي للي بحبا”.
بدورها ردت سماحة قائلة: “أحلى صباح اليوم حبيبي فارس”.
من ناحية أخرى، تستعد سماحة لتسجيل أغنيتها الجديدة المرتقبة، وستحمل الأغنية طابعاً مختلفاً عن غيرها من الأغنيات التي أدّتها لأنها من تأليفها الخاص.
Ahla sabah liom habibi Fares🌹😘 https://t.co/wOj7hH9byd
— CAROLE SAMAHA (@CAROLE_SAMAHA) December 13, 2018