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شاهدوا كيف كان اللقاء بين فارس كرم وكارول سماحة في مطار القاهرة!

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fares karam carole samahaa

شارك الفنان ​فارس كرم​ متابعيه مقطع صوتي سجله خلال لقائه بالصدفة مع الفنانة ​كارول سماحة​ في مطار بيروت.

وعلق كرم على هذا الفيديو الذي نشره على إحدى صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: “كوكي للي بحبا”.

بدورها ردت سماحة قائلة: “أحلى صباح اليوم حبيبي فارس”.

من ناحية أخرى، تستعد سماحة​ لتسجيل أغنيتها الجديدة المرتقبة، وستحمل الأغنية طابعاً مختلفاً عن غيرها من الأغنيات التي أدّتها لأنها من تأليفها الخاص.

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