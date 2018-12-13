شاهدوا كيف كان اللقاء بين فارس كرم وكارول سماحة في مطار القاهرة!

شارك الفنان ​فارس كرم​ متابعيه مقطع صوتي سجله خلال لقائه بالصدفة مع الفنانة ​كارول سماحة​ في مطار بيروت.

وعلق كرم على هذا الفيديو الذي نشره على إحدى صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: “كوكي للي بحبا”.

بدورها ردت سماحة قائلة: “أحلى صباح اليوم حبيبي فارس”.

من ناحية أخرى، تستعد سماحة​ لتسجيل أغنيتها الجديدة المرتقبة، وستحمل الأغنية طابعاً مختلفاً عن غيرها من الأغنيات التي أدّتها لأنها من تأليفها الخاص.