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شاهدوا كيف كان باسم مغنية قبل 13 عاماً !!

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Bassem Moughnieh

باسم مغنية

إستعاد الممثل ​باسم مغنية​ ذكرياته في مسلسل “​طالبين القرب​”، والذي شارك في بطولته قبل 13 عاماً.

ونشر مغنية عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لمشهد له في المسلسل مع الممثلة ​فيفيان أنطونيوس​، وهما يرتديان ملابس الصليب الأحمر يجلسان على الأرض.

وعلّق مغنية على الفيديو، قائلاً: “أنا وفيفيان انطونيوس بطالبين القرب 1996”.

يُذكر أن مغنية يشارك في مسلسل “أسود”، من بطولة داليدا خليل، فيفيان أنطونيوس، ورد الخال، وفاء طربيه، وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج ​سمير حبشي​، ومن كتابة كلوديا مرشليان.

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