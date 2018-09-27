شاهدوا كيف كان شكل سلمى حايك قبل عملية تجميل أنفها.. لن تصدقوا!

تعتبر عملية ​تجميل الأنف​ من العمليات البديهية، التي تقوم بها النجمات، وهذه العملية تغيّر كثيراً في الملامح من ناحية تغيير شكل الوجه، وجعله يبدو أكثر جمالاً وأنوثة.

​سلمى حايك​ من النجمات اللواتي خضعن لعملية تجميل الأنف، وهذا يظهر بوضوح في الصور التي إنتشرت لحايك عبر مواقع التواصل الإجتماعي، قبل وبعد ​عمليات التجميل​.

وكان حايك تنفي دائماً إجرائها أي عمليات تجميل، وتأكيدها الدائم على أن جمال الروح أهم كثيراً من المظهر الخارجي، وأنها دائما ما كانت تؤكد أنها في الـ50 من عمرها، وأن هذا لا يزعجها إطلاقاً، وأنها لا تخجل من التصريح بعمرها الحقيقي.