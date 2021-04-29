استعاد الفنان المصري عمر متولي ذكرى والده الممثل الراحل مصطفى متولي من خلال صورة نشرها على حسابه الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وظهر فيها إلى جانبه، وتبين أنها التُقطت لهما في كواليس أحد أعمال متولي الأب.

وتعليقاً كتب: “كان عاجبني قوي طريقة اللبس والمكياچ بتاعت المسلسلات التاريخية. و في يوم وأنا في التصوير مع أبويا، المساعد بتاعه قاللي تعالي هخليك تلبس زي بابا وعملت كده وروحت فاجأته بمنظري ده، فوقع من الضحك وخلاهم يصورونا مع بعض اكننا في مشهد بجد. واتصورت صور حلوة كتير اليوم ده ودي واحدة منهم”.

أما أكثر ما لفت أنظار المتابعين فهو شكل الممثل حيث تبين أنه كان بوزن زائد وأكثر امتلاءً مما هو عليه اليوم. ومما كُتب في التعليقات: “كنت بقلوظة اوي” و”يعنى انت في الصورة دي كنت طفل؟” و”انت فين في الصورة بجد ده مش انت” و”فين انت في الصورة” و”هو دا انت؟”… وحققت الصورة أكثر من 24 ألف إعجاب.