شاهدوا كيف كان هادي أسود مشتركاً في برنامج المواهب “سوبر ستار”!

تميّز الفنان السوري ​هادي أسود​ بصوته الجميل واحساسه المرهف منذ اطلالته في برنامج المواهب “سوبر ستار” الذي كان يعرض حينها على شاشة تلفزيون المستقبل.

هذا البرنامج عرّف الجمهور على هادي فنال حينها شعبية كبيرة في العالم العربي.

وقد اعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول فيديو له من هذا البرنامج، يظهر غنائه أغنية “​قرب لي​” للفنان ​وائل كفوري​.

الجدير ذكره ان هادي اسود كان قد اطلق مؤخرا اغنية “يا كل العمر” من كلمات عماد مصطفى، ألحان حازم كرم، وتولّى إخراج الفيديو سليم سموع.

الأغنية وتبدأ كلماتها بـ ” ‎يا كل العمر لا تقسى وكل البينا تنسى.. ‎أموت بلاك أموت بلاك.. ‎يا حب وماله أخر أعاني غيابك واكابر.. ‎ولا أنساك مقدر أنساك”.

المصدر: elfann.com