خرجت الممثلة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور عن صمتها بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها ظهورها في أحد مشاهد مسلسل “دفعة بيروت” حيث بدت وهي تجرّب فستان زفافها على شابة أخرى ليتبين أنه ممزق.

وأثار هذا موجة من السخرية اللاذعة حيث عبّر الكثيرون عن استغرابهم عدم انتباه القيمين على العمل إلى هذا التفصيل. ويبدو أن هذا لفت نظر نور التي ردّت من خلال مقطع آخر حيث حاولت المواجهة بطريقة غير مباشرة، وتوجهت بالشكر إلى كل من أشادوا بالعمل، وتحديداً من عبّروا عن إعجابهم بالمشهد من زملائها في الوسط الفني ومتابعيها على الشاشة ومواقع التواصل.

كما أعربت الغندور عن فرحها بردود الفعل الإيجابية. وهو ما فسّره المتابعون بأنه رغبة في عدم الاهتمام بالانتقادات التي وجهت إليها بسبب تمزق الفستان. ويشار إلى أن المسلسل يضم عدداً من أبرز وجوه الشاشة الخليجية والعربية ومنهم إلى جانب نور، الفنانون مهند الحمدي وفاطمة الصفي وعلي كاكولي وحمد أشكناني ولولوة الملا وروان مهدي.

وكان الحمدي قد تعرض بدوره للسخرية بسبب ظهوره في أحد المشاهد وهو يحاول الانتحار مستخدماً ربطة العنق قبل أن يتدخل زملاؤه في الجامعة لإنقاذه.