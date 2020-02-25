شاهدوا كيف يتحدث محمد رمضان باللهجة الخليجية!

انتشر على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو سجل خلال حلقة الفنان المصري محمد رمضان من برنامج “كاربول كاريوكي” الذي يقدمه هشام الهويش على شاشة قناة SBC السعودية.

ورداً على سؤال عن علاقته باللهجة الخليجية قال إنه بإمكانه فهمها لكنه يجد صعوبة في التحدث بها.

وعلى إثر هذا أخضعه الهويش لاختبار اللهجة طالباً منه ترداد عبارات هي “مساك الله بالخير” و”شلونك طال عمرك” و”الله يحييك”.

ولفت الفيديو أنظار عدد كبير من متابعي تلك الحسابات حيث حقق على أحدها أكثر من 18 ألف مشاهدة في ساعات قليلة جداً.

ويشار إلى أن رمضان أثار الجدل في الحلقة نفسها من خلال تصريحات أدلى بها ومنها ما يتعلق بأجور الفنانين. وقال إن الأجر يتحدد وفقاً لجماهيرية الفنان وسعر المسلسل أو العمل الذي يقدمه عندما يُباع للقنوات.

وتابع أنه الأعلى أجراً في الوطن العربي وشمال أفريقيا وآسيا ودول البحر الأحمر والمتوسط. وأضاف: “أنا الأعلى أجراً في كل مكان يتحدثون فيه اللغة العربية في العالم”.