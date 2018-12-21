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شاهدوا.. كيم كارداشيان وشقيقاتها يتخذن قراراً مفاجئاً وصادماً

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The Kardashian and Jenner sisters announce they'll be shutting down all of their apps in 2019

شاهدوا.. كيم كارداشيان وشقيقاتها يتخذن قراراً مفاجئاً وصادماً

مفاجأة صادمة كشفت عنها ​كيم كارداشيان​ تتعلق بها وبشقيقاتها، حيث اشارت كيم الى انها قررت مع شقيقاتها “كورتني وكلوي” كاردشيان و”كايلي جينر” إغلاق جميع التطبيقات والمواقع الإلكترونية الخاصة بهن، مع بداية العام الجديد.

كيم قالت لموقع ET: “لدينا خبرة حقيقية في كيفية التواصل مع جمهورنا على مدار السنوات الماضية، ولكننا اتخذنا قراراً صعباً بشأن عدم نشر أي شيء جديد عبر التطبيقات الخاصة بنا”.

وعلى اثر تصريح كيم كارداشيان الفاضح ارجعت بعض التقارير العالمية قرارها الى تزايد نسب الفضائح التي تكشفت عن عائلة كارداشيان في العام 2018، وأن سبب قرار كيم وشقيقاتها هو لمنع تسرب الأخبار الشخصية عنهن.

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