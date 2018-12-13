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شاهدوا.. كيندال جينر بإطلالة فاضحة في لندن

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Kendall Jenner wears skimpy thong and no bra under daring sheer gold-beaded dress at star-studded event

كيندال جينر

على ما يبدو أن عارضة الأزياء العالمية ​كيندال جينر​ قررت أن تكون على خطى شقيقتها نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان من ناحية الأزياء الجريئة.

فخلال حضور جينر حفل جائزة الأزياء في لندن، ارتدت فستانا شفافا من توقيع Julien Macdonald.

على الرغم من أن الفستان متناسق من ناحية قصته، إلا أنه ليس من جديد ان نرى الشق الطويل مع الـEpaulettes، فسبق ورأيناها على الكثيرات.

كيندال تعرضت للعديد من الانتقادات بسبب ارتدائها هذا الفستان غير المبطّن، وأنا اوافق المتابعين على هذه النقطة، فكان من الأفضل لو تم تبطين الفستان بقماشة “نيود”.

الشعر والمجوهرات “إرتداؤها لقرطين باللون الذهبي” والحذاء موفق اختيارها، وبساطة الماكياج الذي اعتمدته هو ما اعتدنا على رؤيته.

Kendall Jenner wears skimpy thong and no bra under daring sheer gold-beaded dress at star-studded eventKendall Jenner wears skimpy thong and no bra under daring sheer gold-beaded dress at star-studded eventKendall Jenner wears skimpy thong and no bra under daring sheer gold-beaded dress at star-studded eventKendall Jenner wears skimpy thong and no bra under daring sheer gold-beaded dress at star-studded eventKendall Jenner wears skimpy thong and no bra under daring sheer gold-beaded dress at star-studded eventKendall Jenner wears skimpy thong and no bra under daring sheer gold-beaded dress at star-studded eventKendall Jenner wears skimpy thong and no bra under daring sheer gold-beaded dress at star-studded eventKendall Jenner wears skimpy thong and no bra under daring sheer gold-beaded dress at star-studded event

 

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