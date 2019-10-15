شاهدوا.. لبلبة تكشف الحالة الصحية لعادل إمام

طمأنت الفنانة لبلبة، الجمهور على صحة الزعيم عادل إمام، مشيرة أنه بصحة جيدة، ويستكمل تصوير أحدث أعماله الفنية.

وقالت لبلبة، على هامش مشاركتها بمهرجان الإسكندرية السينمائي، أثناء لقائها في برنامج “ARAB WOOD”، المعروض على شاشة روتانا: “عادل بخير وزي القمر، ولسه كنت معاه قبل ما آجي المهرجان ده على طول، وهو دلوقتي بيكمل تصوير مسلسله الجديد”.

يشار إلى أن مسلسل فلانتينو كان من المقرر عرضه في رمضان 2019، لكن توقف تصويره لظروف إنتاجية، ليعلن بعد ذلك عن عرضه في رمضان 2020.

المسلسل تأليف أيمن بهجت قمر، ويشارك في بطولته داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، إلى جانب محمد كيلانى، إلهام عبدالبديع، وهدى المفتي، ووفاء صادق، وإخراج رامي إمام.