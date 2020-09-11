ودعت الممثلة المصرية ​​لبلبة الصيف بجلسة تصوير على البحر، ظهرت فيها بإطلالة صيفية، مرتديةً جامبسوت بالألوان الأزرق والأسود والأبيض، مع قبعة باللون الأسود على رأسها، كما إعتمدت في بعض الصور نظارات شمسية باللون الأزرق أيضاً.

لبلبة دائما ما تهتم بمظهرها وأناقتها، فكل إطلالتها رائعة وتظهر فيها روح الشباب، فهي دائما تواكب كل تطورات الموضة التي تناسبها.

ومن ناحية أخرى، كانت صرحت لبلبة بأنها حزينة وقلبها مكسور على لبنان بعد إنفجار مرفأ بيروت، مشيرةً إلى أنها إطمأنت على أصدقائها، وقالت إن لبنان لا يستحق ما جرى فيه وشعب لبنان محب للحياة و”قلبي معاهم”.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الممثلة لبلبة هو فيلم “كازبلانكا” والذي ظهرت فيه كضيفة شرف، وشاركها فيه الممثلون أمير كرارة وعمرو عبد الجليل وغادة عادل، من إخراج بيتر ميمي.







