شاهدوا.. لحظة اعتقال الرجل الذي هدّد نانسي عجرم بالقتل

إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يظهر إلقاء القبض على الرجل، الذي هدّد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم، بالقتل، ثأراً لمحمد موسى المقتول في حادث إقتحام منزل العائلة.

وفي تطورات القضية، فقد وافق القضاء اللبناني على طلب عائلة السارق، الذي قتل في منزل العائلة، محمد موسى، بتشكيل لجنة لإعادة تشريح الجثة، تضم طاقم طبي سوري الى جانب أطباء لبنانيين.

وتقدمت عائلة موسى بطلب للنيابة العامة في جبل لبنان، بهدف إعادة تشريح الجثة مرة ثانية، وإستخراج الرصاصات التي أصابت جسده، لأنه لا زالت لدى العائلة شكوك حول الحادثة، وتأمل في أن تتوصل الى إيجابات واضحة بالنسبة اليها، بعد تشريح الجثة بوجود طاقم طبي سوري.