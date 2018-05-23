شاهدوا.. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل مشهد اغتصاب وقتل إبنتها

كشفت الممثلة المصرية ​لقاء سويدان​ عما فعلته أثناء تصوير إبنتها ​جومانة فؤاد​، مشهد ​الإغتصاب​ وتعرّضها للقتل ضمن أحداث مسلسل “​ضد مجهول​، حيث قالت: “رفضت حضور لحظة تصوير ابنتي جومانا لمشهد اغتصاب وقتل (ريم) ضمن أحداث المسلسل، وذلك لأنني وجدت نفسي لن أتحمل هذا المشهد الصعب على ابنتي، واكتفيت بتوصيلها لموقع التصوير والجلوس في سيارتي لحين انتهائها من تصوير المشهد، وكان قلبي ينقبض وأبكي كلما سمعت صوت صراخها وأنا بالخارج، وكنت حريصة على عدم التواجد أمامها حتي لا تصاب بالتوتر”.



وأضافت: “كنت قلقة جدا على الحالة النفسية لابنتي بسبب هذا المشهد، وكيف تستوعب الأمر خاصة وهي طفلة صغيرة لم يتعدى عمرها 14 عاما رغم طول قامتها، وليس لها تجارب في التمثيل سوى بعض مشاهد قليلة في السابق وكانت منذ سنوات طويلة في مسلسل مع أحمد السقا”.

وأكدت سويدان أنها لم تتدخل نهائيا من قريب أو بعيد لحصول ابنتها على هذا الدور، لافتة إلى أن المخرج طارق رفعت هو من طلبها لتجسيد شخصية “ريم”، دون أن يكون لها معرفة سابقة معه، حيث انه كان قد تعرف عليها العام الماضي في حفل سحور للمنتج صادق الصباح وهي كانت المرة الأولى التي جمعتها به، وبعدها بشهر اتصل بها وطلبها لتجسيد شخصية “ريم”.