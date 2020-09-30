للمرة الأولى تطرقت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة بالحديث إلى العلاقة مع زوجها. وجاء هذا خلال مقابلة اجريت معها ضمن حلقة من برنامج Trending الذي يعرض على شاشة MBC4.

وبدت عليها علامات الخجل حين طرح عليها سؤال عن العلاقة بينها وبين زوجها خليل التميمي والد ابنتيها الفجر والنور. وتبين أنه حضر معها إلى مكان التصوير وعنه قالت إنه ما زال يعاملها وكأنها شابة صغيرة مع الإشارة إلى أنهما صديقان وأنها تسير “تحت جناحيه” بحسب تعبيرها. وأضافت أنه لا يمكنها القيام بأي خطوة من دون استشارته ليس بدافع الخوف بل لأنه يشكل السند والداعم لها.

وأثار مقطع الحوار ضجة كبيرة بعدما استعاده عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” حيث حقق على أحدها في ساعات قليلة أكثر من 72 ألف مشاهدة.

ويشار إلى أن الفنانة كشفت من خلال لقاء أجري معها قبل هذا ضمن حلقة من برنامج The Insider بالعربي أنه كان عليها أداء دور امرأة فقيرة وأنها أبلغت المنتج بعدما موافقتها لأنها أجرت علميات خيوط وبوتوكس وغير ذلك لوجهها. وأوضحت أن هذا يتناقض مع طبيعة الشخصية التي لا يمكنها الاهتمام بمظهرها بسبب فقرها والانشغال برعاية أفراد أسرتها.