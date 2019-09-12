شاهدوا للمرة الأولى ابنة إلهام الفضالة الثالثة.. ما الذي فعلته وأثار الجدل؟

فاجأت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة متابعيها بكشف هوية ابنتها الثالثة. ونشرت على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”صورة لها برفقة الأخيرة ومع ابنتها الصغيرة النور.



وأشارت من خلال التعليق إلى أن الفتاة الشابة تدعى الفجر. وكتبت: “مطقمين أنا وبناتي الفجر والنور”.

واللافت أن الإبنة قامت بتغطية وجهها بواسطة حقيبتها وهو ما أثار فضول واستغراب الكثير من المتابعين الذين تساءلوا عن السبب.

وحققت الصورة أكثر من 49 ألف إعجاب في ساعات قليلة. ويذكر أن الفضالة استقبلت مؤخراً حفيدتها الأولى ابنة ابنتها منى العتيبي التي أطلقت عليها اسم إلهام تيمناً بوالدتها.