أطلت النجمة المصرية ليلى علوي في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي، بفستان ارتدته منذ ربع قرن، مؤكدة ان “اعادة ارتداء ملابس مرة اخرى بعد اكثر من 25 سنة، يثبت انها تستحق”.

وأطلت علوي بجمبسوت باللون البرتقالي مطعم بنقوش باللون الأسود.











ويعرض المهرجان الذي يرفع شعار “سينما من أجل الإنسانية” نحو 65 فيلما من أكثر من 40 دولة ضمن عدة مسابقات وبرامج متعددة. واختير فيلم “الرجل الذي باع ظهره” للمخرجة التونسية كوثر بن هنية للعرض في الافتتاح بعد فوزه بجائزتين من مهرجان البندقية السينمائي.

وبجانب عروض الأفلام يشمل برنامج المهرجان الذي يستمر حتى 31 تشرين الأول (أكتوبر)، أربع حلقات نقاشية و3 محاضرات متخصصة إضافة إلى ورشتي عمل إحداهما عن كتابة سيناريو الفيلم القصير والأخرى عن التمثيل. ويشارك عدد من صناع السينما الأجانب في ندوات ونقاشات عبر التطبيقات الإلكترونية.