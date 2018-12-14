شاهدوا.. ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلادها.. خمنوا عمرها الحقيقي!

تحتفل المطربة اللبنانية، ماجدة الرومي، بعيد ميلادها الـ 62، ويحتفل معها ملايين المعجبين بصوتها وأعمالها الرائعة على امتداد العالم العربي.

ولدت الرومي في بلدة كفرشيما اللبنانية، في 13 ديسمبر 1956، لعائلة فنية شهيرة أيضا، فوالدها الموسيقار العربي، حليم الرومي، الذي تعاون لسنوات مع أسطورة الغناء، فيروز.

وبدأت الرومي مسيرتها الفنية عام 1974، عندما شاركت في برنامج اكتشاف المواهب آنذاك، “استوديو الفن”، لتقدم بعد تألقها في البرنامج أولى أغنياتها التي حملت عنوان: “عم بحلمك يا حلم يا لبنان”.

وخلال مسيرتها الحافلة بالنجاحات، قدمت الرومي العديد من الألبومات الغنائية التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين والشعراء العرب، وعلى رأسهم، نزار قباني.