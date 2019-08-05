شاهدوا.. ماذا فعل معتصم النهار مع ابنته وأحدث ضجة!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف للنجم معتصم النهار مع طفلتها ساندرا داخل النادي الرياضي، خلال تدربها وممارسته لتمارين “البوكس”.
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#hearty – مالي إلا أردد : هالحسن سبحان ربّـه. .., ساندرا وَابوها بالجيم🏙💜 #my_love #jad_the_boody_gard #معتصم_النهار #عشق_وكراهية #فاليري_أبو_شقرا #my_star #سفيري #احلى_ايام #جغلي #سيد_شباب_سوريا #سفير_الشباب_العربي #my_angel #الصباح_إخوان #رشا_شربتجي #خمسه_ونص #رمضان_2019 #طل_وغطى_علكل #فاليري_ابو_شقرا #نادين_نجيم #لؤي_أحلى_أيام #اكلناها #هيثم_العراب_تحت_الحزام #moatasemalnahar_murexdor2019 #moatasemalnahar_kingofthekings @moatasemalnahar
وظهرت الطفلة في المقطع وهي تدعم والدها وتتدرب معه، من خلال ارتداء قطعتين من الاسفنج في يدها وذلك ليقوم النجم السوري بضربهما بلطف بواسطة القفازين، وبدت الطفلة في غاية السعادة بهذه الحركات رغم صعوبة الامر عليها.
وكان الممثل السوري قد احتفل أخيراً بميلاد زوجته لين (26 عاما) التي تصغره بـ 8 سنوات، وكانت الأجواء عائلية وبحضور طفلتهما الوحيدة.