شاهدوا.. ماذا فعل معتصم النهار مع ابنته وأحدث ضجة!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف للنجم معتصم النهار مع طفلتها ساندرا داخل النادي الرياضي، خلال تدربها وممارسته لتمارين “البوكس”.

وظهرت الطفلة في المقطع وهي تدعم والدها وتتدرب معه، من خلال ارتداء قطعتين من الاسفنج في يدها وذلك ليقوم النجم السوري بضربهما بلطف بواسطة القفازين، وبدت الطفلة في غاية السعادة بهذه الحركات رغم صعوبة الامر عليها.

وكان الممثل السوري قد احتفل أخيراً بميلاد زوجته لين (26 عاما) التي تصغره بـ 8 سنوات، وكانت الأجواء عائلية وبحضور طفلتهما الوحيدة.