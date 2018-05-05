شاهدوا.. ماذا قالت المغنية ريهانا عن حبيبها السعودي حسن جميل؟

تحدثت المطربة العالمية ريهانا عن حياتها العاطفية، في حوار صحافي لها، وبعد ان انتشرت صوراً كثيرة تجمعها بحبيبها السعودي حسن جميل في أماكن عدة ومناسبات مختلفة.



وقالت: “لم أقابل أحداً يستحقني العناء مثله من قبل”، في إشارة الى أنه أفضل من ارتبطت به.

وكانت ريهانا كشفت أن ماركة عالمية من مواد التجميل، ستتواجد في المملكة العربية السعودية قريباً، عبر نشرها صورة يد أمام مبنى برج المملكة، ممسكة بأحد منتجات الماركة.